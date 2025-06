Eva Mikula della banda della Uno bianca a Belve Crime | Attendo le scuse dai familiari delle vittime

Martedì sera debutta "Belve Crime", il nuovo spin-off condotto da Francesca Fagnani, che promette di svelare le storie più intense e controverse del mondo criminale. Tra testimonianze sconvolgenti di chi ha vissuto sulla propria pelle episodi di grande impatto, troviamo Eva Mikula, legata alla Banda della Uno Bianca e protagonista di accuse e attese di scuse dai familiari delle vittime. Un appuntamento imperdibile per chi desidera comprendere i retroscena più oscuri della cronaca italiana.

Debutta martedì in prima serata il nuovo spin-off del popolare format condotto da Francesca Fagnani, intitolato "Belve Crime". Al centro della prima puntata, due testimonianze di grande impatto emotivo e giudiziario: quella di Tamara Ianni, la donna che ha fatto crollare il sistema criminale degli Spada a Ostia, e quella di Eva Mikula, nota per essere stata legata sentimentalmente a Fabio Savi, uno dei componenti della famigerata banda della Uno bianca. Eva Mikula, da "complice" a "vittima". Il momento più atteso della serata ruota attorno all'intervista a Eva Mikula, una figura controversa che ha vissuto due anni accanto a Fabio Savi, leader assieme ai fratelli della banda della Uno bianca, responsabile di 24 omicidi e 114 feriti in un'escalation di violenza armata tra il 1987 e il 1994.