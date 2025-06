Eva Mikula | ‘Banda della Uno Bianca finita grazie a me attendo le scuse’ la replica dei familiari delle vittime

Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi e protagonista di un’affermazione choc a Belve Crime, rivendica il suo ruolo nella fine della Banda della Uno Bianca e attende le scuse dei familiari delle vittime. La sua versione dei fatti riaccende il dibattito sul caso, lasciando tutti con il fiato sospeso: chi dice la verità? Restate con noi per scoprire di più.

L’ex compagna di Fabio Savi a Belve Crime: ‘Mi vogliono zitta per non rovinare il decoro’. “Io non ero complice. Ero una vittima. E se oggi Fabio Savi è in carcere, è grazie a me”. Così Eva Mikula, ex compagna del killer della banda della Uno Bianca, si racconta a Belve Crime, il nuovo spin-off in prima serata di Francesca Fagnani su Rai 2 asserendo che attende le scuse dei familiari delle vittime. La banda fu arrestata “grazie a me” – ha detto. Pronta la replica dell’Associazione familiari Vittime della Uno Bianca: “Noi dovremmo scusarci con lei? Non scherziamo”. Un’intervista che riapre ferite e polemiche. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Eva Mikula: ‘Banda della Uno Bianca finita grazie a me, attendo le scuse’, la replica dei familiari delle vittime

