Eurochocolate cerca personale per l' edizione di novembre 2025 | come fare domanda

Eurochocolate, l’appuntamento più dolce dell’anno, sta cercando figure entusiaste e appassionate per la sua 31esima edizione! Se desideri essere parte di questa straordinaria festa dedicata al cioccolato, scopri come inviare la tua candidatura e unisciti a un’esperienza unica nel cuore di Perugia dal 14 al 23 novembre 2025. Non perdere l’occasione di vivere un’avventura golosa e coinvolgente: ecco come fare domanda!

Eurochocolate cerca personale per la 31esima edizione. La kermesse annuncia con una nota che "sono aperte le candidature per la selezione del personale che sarà impiegato nell'evento più goloso, in programma nel centro storico di Perugia, dal 14 al 23 novembre 2025".

