Eur controlli anti prostituzione | Daspo urbano per un uomo e tre donne

Roma, 9 giugno 2025 – I carabinieri della Compagnia di Roma Eur hanno recentemente intensificato i controlli sul territorio, seguendo le direttive strategiche del prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, condivise nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo principale di questi controlli è scoraggiare il fenomeno della prostituzione di uomini e donne nella zona dell’Eur. L’iniziativa è stata avviata per garantire la sicurezza e il decoro urbano, in linea con le politiche di prevenzione e contrasto alla prostituzione. I carabinieri hanno effettuato mirati servizi antidegrado, identificando e sanzionando quattro persone, tre donne e un uomo, tutti originari della Romania, che si prostituivano in via Dodecaneso, viale Tupini e viale Murri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

