Etna trekking e pane cunzatu sotto le stelle

Preparatevi a un'esperienza indimenticabile sotto il cielo stellato dell’Etna. Domenica 15 giugno, lasciatevi catturare dalla magia di un trekking tra boschi incantati e grotte laviche, culminando in una cena sotto le stelle con pane cunzatu, per riscoprire i sapori autentici della natura siciliana. Un’occasione perfetta per vivere l’avventura e abbracciare la bellezza selvaggia di questa meraviglia naturale. Non mancate!

Domenica 15 giugno un'escursione dal tramonto al chiaro di luna immersi nella natura più autentica dell'Etna: un trekking tra boschi rigogliosi, grotte di scorrimento lavico e una rilassante cena in bivacco con pane condito, per vivere una giornata all'insegna dell'avventura e della bellezza.

Etna trekking: da Piano Provenzana alla Grotta dei Rotoli - Scopri il cuore dell'Etna con un emozionante trekking da Piano Provenzana alla Grotta dei Rotoli. Accompagnati da Alberto Torrisi, esplorerai sentieri inediti a 1600 metri di altitudine, tra colate laviche e boschi fitti, per vivere scenari mozzafiato lontano dalle folle.

