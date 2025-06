Estorsioni e furti nelle auto rissa tra parcheggiatori abusivi alle Terme di Caracalla

Gli episodi di estorsione e furti nelle auto presso le Terme di Caracalla stanno trasformando un luogo di cultura e relax in un vero e proprio incubo per visitatori e cittadini. Rissa tra parcheggiatori abusivi, richieste di denaro sotto minaccia e vetture vandalizzate sono diventate una spiacevole routine da quando, lo scorso 3 giugno, si sono intensificati gli episodi. La situazione è ora sotto stretta sorveglianza, ma la domanda rimane: come garantire sicurezza e tranquillità in questo angolo di storia e bellezza?

Estorcevano denaro agli automobilisti e, per arrotondare, ripulivano le vetture di chi non pagava, spaccando i finestrini. Un incubo per che si recava ad assistere agli spettacoli in programma - dallo scorso 3 giugno - alle Terme di Caracalla. Un affare conteso da almeno cinque persone, che. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Estorsioni e furti nelle auto, rissa tra parcheggiatori abusivi alle Terme di Caracalla

In questa notizia si parla di: Terme Caracalla Estorsioni Furti

Antonello Venditti a Colle Romano: tour dal 17 giugno 2025 alle Terme di Caracalla - Antonello Venditti si prepara a incantare il suo pubblico con un nuovo tour, che partirà il 17 giugno 2025 alle storiche Terme di Caracalla.

Tentano furto nelle auto in sosta: Polizia li scopre e fuggono - Quello che è successo in via delle Terme di Caracalla ieri 31 agosto, nella zona fra Circo Massimo e San Giovanni, assomiglia ad una scena di un film d ... Leggi su corrieredellosport.it