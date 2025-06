Estorsione in Alta Irpinia per scherzo due arrestati scelgono il silenzio davanti al giudice

In un inquietante episodio di estorsione avvenuto in Alta Irpinia, due uomini arrestati hanno scelto il silenzio davanti al giudice. La vittima, un diciottenne, avrebbe consegnato circa 13.000 euro sotto costrizione dopo aver chiesto per scherzo a un amico. Un caso che solleva molte domande sulla violenza e le intimidazioni che possono nascondersi dietro anche le situazioni più apparentemente innocue, lasciando aperto il dibattito sulla tutela dei giovani e sulla sicurezza del territorio.

LIONI - Due persone sono finite in carcere con l'accusa di estorsione ai danni di un giovane di diciotto anni originario dell'Alta Irpinia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata costretta a versare complessivamente 13.000 euro, dopo aver chiesto per scherzo a un.

