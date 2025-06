Estate | oltre 2.000 opportunità di lavoro con Umana da turismo a sanità

L’estate porta con sé un’onda di opportunità lavorative in tutta Italia, con oltre 2.000 posizioni aperte grazie a Umana. Dai settori del turismo e ristorazione alla sanità, dalla moda ai servizi alla persona, le possibilità sono molteplici e adatte a diversi profili. È il momento perfetto per candidarsi e cogliere questa occasione unica di crescita professionale. Scopri come approfittare di questa stagione ricca di nuove sfide e successi!

(Adnkronos) – Con l’arrivo della stagione estiva, cresce la domanda di personale in tutta Italia e sono più di 1.750 le posizioni aperte con Umana in diversi settori: Turismo e Ristorazione (400 posti), Grande Distribuzione Organizzata (500), Sanità (500), Servizi alla persona (250), Moda e Lusso (250) e Sanificazione e Pulizie (100). Le selezioni sono . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Estate: oltre 2.000 opportunità di lavoro con Umana da turismo a sanità

In questa notizia si parla di: Umana Turismo Estate Oltre

Estate: oltre 2.000 opportunità di lavoro con Umana da turismo a sanità - 750 le posizioni aperte con Umana in diversi settori: Turismo e Ristorazione (400 posti), Grande Dist ... Leggi su msn.com

Oltre l’overtourism: il progetto che trasforma i fiumi italiani in laboratori di creatività e sostenibilità - Il progetto "Lab Village" dell'Università Ca' Foscari Venezia sta sperimentando un approccio innovativo al turismo sostenibile nel Nordest Italia. Leggi su greenme.it

Estate, Openjobmetis: "Oltre 2500 opportunità lavorative dalla gdo al turismo agricoltura e logistica" - Accanto al commercio, il turismo e la ristorazione rappresentano una colonna portante dell’occupazione estiva. Leggi su msn.com