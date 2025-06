Estate a tutta musica Si parte con Random

Inizia il 12 giugno l’estate dei giovani di Rho, organizzata dall’ Informagiovani con il Mast+ coordinato dalla cooperativa sociale La Fucina. Protagonista del primo evento sarà Random, in concerto dalle 20 in piazza San Vittore in una serata aperta dai dj di Mast+. Secondo appuntamento il 18 giugno dalle 18, appuntamento al Parco Europa con Periferica Collective: artisti della zona che faranno ballare sui loro vinili, dall’elettro alla techno house. Il 25 giugno, stessa ora e stesso luogo, sarà il Collettivo Felab ad animare la serata. Nuova location il 2 luglio: dalle 17.30 la festa si svolgerà alla Piscina del Molinello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Estate a tutta musica. Si parte con Random

