Estate a pieni giri arriva l’anticiclone africano con punte di 36-38°

L’estate entra a pieno regime con l’arrivo dell’anticiclone africano, portando temperature che raggiungeranno punte di 36-38°C. I prossimi giorni saranno caratterizzati da un clima estivo intenso, con sole brillante e stabilità atmosferica su tutta Italia. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, il tempo sarà in prevalenza soleggiato e caldo, offrendo condizioni ideali per godersi appieno questa stagione. Preparatevi, perché si prospetta un’ondata di calore da non perdere!

Arriva l'anticiclone africano, con tanto sole e caldo nei prossimi giorni. «Estate a pieni giri nei prossimi giorni sull'Italia, con l'arrivo dell'anticiclone africano» a confermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega «il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato su.

