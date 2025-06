Estate 2025 | attivato il Piano Caldo nelle Terre d’Argine per proteggere anziani e fragili

Estate 2025 si prepara a essere ancora più sicura e accogliente grazie al Piano caldo nelle Terre d’Argine. Un’iniziativa condivisa tra istituzioni e volontariato, dedicata a proteggere anziani e fragili durante i mesi più caldi. Questa sinergia rafforza il nostro impegno per un’estate all’insegna della cura, della solidarietà e del rispetto. Perché nessuno deve sentirsi solo in questi giorni di grande caldo.

L’Unione delle Terre d’Argine, in collaborazione con l’Azienda USL di Modena – Distretto di Carpi, l’ASP Terre d’Argine, i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, e con il fondamentale supporto delle associazioni di volontariato, ha attivato anche per l’estate 2025 il Piano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Estate 2025: attivato il Piano Caldo nelle Terre d’Argine per proteggere anziani e fragili

In questa notizia si parla di: Terre Argine Estate Attivato

Pedalare alla scoperta del territorio: nasce il primo bicitour delle Terre d’Argine - Scopri il territorio pedalando! Nasce il primo Bicitour delle Terre d'Argine, un'intera giornata dedicata alla natura, cultura e comunità.

Terre d'argine, dal 3 settembre avvio nidi, scuole e servizi dedicati - Informazioni sulla ripartenza nei comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. Leggi su lapressa.it

Scatta il Piano caldo nelle Terre d’Argine - L’Unione delle Terre d’Argine in collaborazione con il Distretto di Carpi dell’Azienda Usl e l’ASP Terre d’Argine ha attivato anche per l’estate ormai iniziata un piano d’intervento per contrastare ... Leggi su temponews.it

ASP Terre d’Argine, cos’è, come funziona e perchè dobbiamo tenercela stretta - Stiamo parlando dell’ASP Terre d’Argine, nata il 1° gennaio 2008 dalla fusione delle ex Ipab Fondazione ... Leggi su temponews.it