Essere umani | buon compleanno Teatro Stabile!

Il Teatro Stabile compie 70 anni, un traguardo che celebra l’arte, la cultura e le emozioni condivise nel corso di decenni. Fin dalla sua nascita, ha rappresentato un punto di riferimento per chi crede nel potere del palcoscenico di far riflettere, emozionare e unire le persone. Buon compleanno, Teatro Stabile! Perché essere umani significa, anche e soprattutto, vivere e condividere storie sul palco e nella vita.

Buon Compleanno, Teatro Stabile! Perché sono settanta da quella sera del 3 novembre 1955 che Anna Maria Rimoaldi – non avrebbe poi fatto lunga strada nel mondo teatrale ma avrebbe affiancato dalla metà degli anni Sessanta Maria Bellonci alla conduzione dello Strega, che poi guiderà alla scomparsa nel 1986 dell’autrice di “Rinascimento privato” – mise . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Essere umani”: buon compleanno, Teatro Stabile!

In questa notizia si parla di: Buon Compleanno Teatro Stabile

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - In occasione del compleanno della piccola Noemi Sciarretta, l’associazione Progetto Noemi organizza un evento speciale a Francavilla per celebrare i bambini che affrontano sfide straordinarie.

Mole Antonelliana s'illumina per i 70 anni dello Stabile - Il Teatro Stabile di Torino condivide con la città l'anniversario dei 70 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 27 maggio del 1955. Leggi su lospiffero.com

Piccolo, buon compleanno: 68 anni e non sentirli - Un lavoro a cura di Michele Dell’Utri, con "in scena" Monica Buzoianu e Alberto Pirazzini. Leggi su ilgiorno.it