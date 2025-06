Essere o non essere Il dilemma finale? della corsa al Rettorato a Perugia

L’epilogo della corsa al Rettorato di Perugia si avvicina, mentre il destino di uno degli atenei più prestigiosi d’Italia si deciderà nelle prossime ore. Un confronto senza precedenti, quasi partitico, tra destre e sinistre, ha acceso il cuore di questa sfida accademica. La domanda che tutti si pongono è: sarà il momento decisivo per il futuro di Perugia? Resta solo da attendere l’esito di questa intricata battaglia.

To be, or not to be, that is the question. Nelle prossime ore, la corsa al Rettorato dell’Università di Perugia potrebbe chiudersi anzitempo. Forse sì, forse no. Perché il focus su Perugia?. Semplicemente perché, qui dietro le mura etrusche, è andato in scena fino al primo turno un inedito scontro quasi partitico tra destre e sinistre per la futura governance di uno degli Atenei più prestigiosi ed antichi d’Italia e d’Europa. Una Regione in trasformazione. Qui, in Umbria — terra di San Francesco ma anche teoricamente “rossa” — la Destra aveva realizzato il colpaccio al Comune e alla Regione, invertendo la polarizzazione storica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it