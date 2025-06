Espulso torna in Italia Albanese rimpatriato

Durante la normale attività di controllo del territorio, gli agenti della Questura di Ancona hanno intercettato un cittadino albanese di circa 40 anni, espulso nel novembre 2024 e ora tornato illegalmente in Italia. Questo intervento rientra nelle azioni mirate a contrastare l’immigrazione clandestina, rafforzando la sicurezza urbana e rispettando le norme vigenti. La lotta all’illegalità è una priorità che non si ferma: ogni giorno, le forze dell’ordine lavorano per tutelare i cittadini e garantire il rispetto delle leggi.

Altri due rimpatri effettuati dalle forze dell'ordine nei giorni scorsi nell'ambito delle operazioni finalizzate al contrasto dell' immigrazione clandestina. I poliziotti della Questura di Ancona hanno proceduto all' arresto di un cittadino albanese di circa 40 anni rientrato in Italia in violazione del divieto di reingresso seguente all'espulsione che aveva ricevuto nel novembre 2024. Durante la normale attività di controllo del territorio, gli agenti hanno identificato il 40enne albanese arrestandolo e ventiquattro ore più tardi, a suo carico è stata disposta da parte dell'Ufficio immigrazione l'esecuzione al rimpatrio.

