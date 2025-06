Espansione aeroporto Santori Lega | A rischio i 9 miliardi per la quarta pista

L'espansione dell'aeroporto di Fiumicino potrebbe sfumare, mettendo a rischio ben 9 miliardi di euro di investimenti essenziali per il futuro dello scalo romano. Mentre altre città d'Europa si preparano a potenziare i propri hub, Roma rischia di perdere una grande occasione di crescita e sviluppo. Fabrizio Santori della Lega denuncia con forza le lentezze del Comune: il tempo delle parole è finito, ora serve un’azione concreta per salvare il nostro aeroporto.

Fiumicino, 9 giugno 2025 – “Sono 9 i miliardi di euro che Roma rischia di perdere per le lentezze e l’ignavia del sindaco Gualtieri: a ll’aeroporto Leonardo da Vinci spetterebbero investimenti utili al potenziamento dello scalo e alla realizzazione della quarta pista, ma il r ischio è ormai che vadano ad altre cittĂ d’Europa”. Lancia l’allarme il capogruppo della Lega Fabrizio Santori, chiedendo in un’interrogazione in Assemblea Capitolina chiarimenti e impegno su questo tema. “Il progetto risulterebb e ancora fermo, anche a causa di vincoli, opposizioni locali e complessitĂ procedurali: eppure si tratta di un’opera fondamentale, – prosegue Santori – e non solo per la ulteriore sicurezza dei voli, ma anche per Roma, che è una cittĂ di respiro internazionale anche grazie a infrastrutture strategiche come l’aeroporto di Fiumicino, da sempre punto di accesso privilegiato per turismo, affari, istituzioni e diplomazia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it