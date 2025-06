Escursione finisce in tragedia | 57enne precipita e muore sul sentiero De Bastiani

Una tranquilla giornata tra le montagne si è trasformata in tragedia: una donna di 57 anni residente a Feltre ha perso la vita precipitando lungo il sentiero Corrado De Bastiani, nei pressi di Cesiomaggiore. L’incidente, che ha scosso la comunità locale, ha portato all’immediato avvio delle ricerche dopo l’allarme lanciato dai familiari. Un dramma che ci ricorda quanto siano imprevedibili i rischi della montagna e l’importanza della massima prudenza.

Una tranquilla giornata in montagna si è trasformata in dramma nelle ore serali di ieri, quando una donna di 57 anni residente a Feltre ha perso la vita lungo un tratto impervio del sentiero Corrado De Bastiani, nei pressi di Cesiomaggiore. La vittima, identificata con le iniziali E.Z., era uscita la mattina con l'intenzione di raggiungere il Bivacco Casera Bosc dei Boi, ma non ha mai fatto ritorno. L'allarme è scattato verso le 20.30, dopo che i familiari, preoccupati per l'assenza di contatti, hanno segnalato il mancato rientro.

