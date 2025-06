Escort ammazzate nuovi sopralluoghi nel campo degli orrori

In un inquietante intreccio di lucida freddezza e crudeltà, Prato si trova nuovamente sotto i riflettori per un delitto che scuote la comunità. Vasile Frumuzache, guardia giurata romena di 32 anni, ha confessato l’omicidio di Maria Denisa Paun, escort di 30 anni, un gesto pianificato e senza panico, come sottolineato dal giudice. Un caso che solleva domande sulla sicurezza e sulla spirale di violenza nel nostro territorio.

Prato, 9 giugno 2025 – Vasile Frumuzache ha ucciso in modo “lucido e organizzato”, non è stato preso dal “panico” ma ha “ponderato” le sue scelte. Così il gip di Prato, Francesca Del Vecchio, ha motivato la convalida dell’arresto e la detenzione in carcere della guardia giurata romena, 32 anni, residente a Monsummano con la famiglia, reo confesso dell’omicidio di Maria Denisa Paun, escort di 30 anni, sparita dal residence Ferrucci a Prato la notte tra il 15 e il 16 maggio. Messo alle strette dagli investigatori, Frumuzache ha confessato un secondo omicidio commesso alla fine del luglio 2024 quando ha accoltellato a morte Ana Maria Andrei, anche lei escort di origini romene, 27 anni, che si prostituiva nella zona di Montecatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Escort ammazzate, nuovi sopralluoghi nel campo degli orrori

In questa notizia si parla di: Escort Ammazzate Sopralluoghi Campo