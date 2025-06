ESCLUSIVA- Lee Kang-In al Napoli accordo di massima | cosa manca per chiudere

Il mercato del Napoli si infiamma con un blitz internazionale: Lee Kang-In, il talentuoso centrocampista, sembra ormai vicino a vestire la maglia azzurra, grazie a un accordo di massima con il Paris Saint-Germain. Tuttavia, alcuni dettagli amministrativi e le ultime trattative devono ancora essere perfezionati per ufficializzare il trasferimento. La squadra partenopea non vede l’ora di concludere questa operazione, che potrebbe rivoluzionare il suo assetto. Ma cosa manca ancora per chiudere?

Domani dovrebbero arrivare le visite mediche del primo colpo di mercato, Luca Marianucci, che si è già detto entusiasta di vestire i colori azzurri. C'è grande attesa poi sul fronte Kevin De Bruyne, altro colpo che potrebbe essere annunciato già nei prossimi giorni. Ma sappiamo benissimo che il Napoli non si fermerà affatto con questi due acquisti e continua a monitorare piste anche negli altri reparti. Fra questi, anche l'ala del PSG Lee Kang-In, la cui trattativa è davvero ben avviata.

