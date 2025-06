Esame di Stato 2024 2025 | disposizioni per le scuole con progetti EsaBac ed EsaBac techno

L'esame di Stato 2024/2025 si avvicina, portando con sé novità e indicazioni chiare per le scuole con percorsi EsaBac ed EsaBac Techno. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito linee guida operative, in linea con i decreti ministeriali e l’ordinanza n. 67/2025, per garantire un percorso fluido verso il doppio diploma italiano-francese. Scopriamo insieme come prepararsi al meglio per questa importante tappa educativa.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni operative per le istituzioni scolastiche che ospitano percorsi EsaBac ed EsaBac techno, in vista dell’esame di Stato 20242025. Il quadro normativo è costituito dai decreti ministeriali nn. 952013, 6142016 e 3842019, nonché dall’ordinanza ministeriale n. 672025, che definisce le modalità per il rilascio del doppio diploma italiano-francese. L'articolo Esame di Stato 20242025: disposizioni per le scuole con progetti EsaBac ed EsaBac techno . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

