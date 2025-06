Erano in condizioni orribili le gabbie erano strette ed erano circondati da escrementi | salvati 101 cuccioli di cane da un allevamento intensivo

In un angolo oscuro di Raleigh, Carolina del Nord, 101 innocenti cuccioli sono stati salvati da condizioni disumane. Rinchiusi in gabbie strette, circondati da escrementi e privi di cura, questi piccoli erano vittime di un allevamento clandestino finalizzato al lucro. La scoperta della polizia il 5 giugno 2025 ha portato alla luce un mercato nero di animali di razza venduti a prezzi elevati. La loro storia di sofferenza ora si trasforma in una speranza di rinascita.

101 cuccioli, stipati dentro una casa a Raleigh, North Carolina. È qui che il 5 giugno 2025 la polizia locale ha scoperto quello che aveva tutta l’aria di essere un allevamento clandestino. L’obiettivo dei proprietari sarebbe infatti stato quello di vendere animali da compagnia a caro prezzo. Come riportato dall’emittente CBS17, tra i cuccioli c’erano barboncini toy, volpini di Pomerania, chihuahua, yorkshire terrier e vari “doodle”, razze miste popolari sui social. I cani erano tenuti in gabbie strette, spesso in 5 o 6 per spazio, senza accesso all’esterno e circondati da escrementi. A intervenire è stata la SPCA of Wake County, organizzazione non profit che ha preso in custodia gli animali e ha documentato la situazione in un post dettagliato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it