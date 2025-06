Eraèmme - meno male - vinyl release party

Se sei appassionato di musica e vinile, non puoi perdere l’evento più atteso: l’EraÈmme Vinyl Release Party! Un’occasione unica per scoprire il nuovo EP MENO MALE, tra aneddoti, emozioni e performance dal vivo. Immergiti nell’atmosfera intima e autentica di questa serata speciale, dedicata alla nascita di un progetto che nasce da passione e talento. Vieni a vivere un’esperienza musicale indimenticabile e lasciati coinvolgere dalle note di ERAÈMME…

Presentazione di MENO MALE, il primo album EP in vinile di ERAÈMME Un evento intimo per raccontare la nascita di MENO MALE: le sue origini, le emozioni, le storie che lo hanno ispirato. Durante la serata ci sarà anche spazio per ascoltare qualche brano in acustico, suonato dal vivo da ERAÈMME. 🔗 Leggi su Baritoday.it