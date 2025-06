entro la fine di giugno saranno 100 le fototrappole del comune di montesilvano per stanare chi abbandona rifiuti foto

aree più a rischio, rafforzando così la lotta all'abbandono illecito di rifiuti. Con l’installazione delle 100 fototrappole e l’attività silenziosa ma efficace delle forze dell’ordine, Montesilvano si impegna a tutelare l’ambiente e migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Un passo importante verso una città più pulita e rispettosa delle regole, in cui ogni gesto conta.

Continua l'impegno dell'amministrazione comunale di Montesilvano contro l'abbandono illecito dei rifiuti, intensificando le attività di controllo, monitoraggio e sanzionamento su tutto il territorio. Per tutto il mese di giugno, una pattuglia in borghese sarà impiegata per controlli capillari sui. 🔗 Leggi su Ilpescara.it