entra in un ristorante e prova a rapinare un cliente con un coltello

Un gesto estremo e rischioso che ha portato a conseguenze serie: ieri pomeriggio, un 26enne senegalese irregolare e con precedenti penali è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver tentato di rapinare un cliente di un ristorante con un coltello. La pronta reazione degli agenti, intervenuti sul posto, ha evitato il peggio e garantito la sicurezza di tutti. La giustizia farà il suo corso, ma questa vicenda solleva importanti riflessioni sulla sicurezza urbana e sull’immigrazione irregolare.

