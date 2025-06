Entra in un ristorante con un coltello e tenta di rapinare un cliente al tavolo | 26enne arrestato a Napoli

Un gesto folle nel cuore di Napoli: un giovane di 26 anni entra in un ristorante e tenta di rapinare un cliente con un coltello. La scena, per fortuna, si conclude con l'intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno arrestato l’uomo. Una vicenda che scuote la città e ci ricorda quanto sia importante la sicurezza nei luoghi pubblici. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa inquietante vicenda.

In questa notizia si parla di: Ristorante Coltello Rapinare Cliente

Entra in un ristorante e prova a rapinare un cliente con un coltello - Un gesto estremo e rischioso che ha portato a conseguenze serie: ieri pomeriggio, un 26enne senegalese irregolare e con precedenti penali è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver tentato di rapinare un cliente di un ristorante con un coltello.

