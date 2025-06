Entra in un bar a Bolzano e rapina la compagna accusandola di tradimento

Un dramma si è consumato a Bolzano, dove una donna è stata aggredita e derubata dal compagno in pieno giorno lungo Via Roma. L’uomo, arrestato per rapina, è stato trovato in possesso della borsa della vittima, mentre gridava accuse di tradimento. Un episodio che scuote la città, lasciando aperta la domanda: cosa spinge una persona a perdere il controllo così?

