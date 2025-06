Enrico Brignano galantuomo? Mica tanto | ecco la stoccata a Lunetta Savino collega in Un medico in famiglia

Enrico Brignano e Lunetta Savino, protagonisti indimenticabili di "Un medico in famiglia", tornano a far parlare di sé. Dopo anni, la loro rivalità riaccende le polemiche, con Brignano che risponde duramente alle accuse di scarsa galanteria. Tra ricordi di set e commenti pungenti, il mondo dello spettacolo si domanda: è solo uno scherzo o c'è di più dietro questa disputa? Scopriamo i dettagli di questa nuova controversia che sta infiammando i social.

Enrico Brignano replica con scarsa galanteria alla collega Lunetta Savino dopo aver condiviso con lei, ormai anni fa, il set di Un medico in famiglia. Ecco tutti i dettagli! Gli appassionati Un medico in famiglia ricorderanno i personaggi di Cettina Gargiulo e Giacinto Diotallevi, presenti nelle prime stagioni della della popolare serie televisiva, interpretati rispettivamente da Lunetta Savino ed Enrico Brignano. Lunetta indossava i panni della domestica di casa Martini, mentre Enrico era il suo fidanzato più giovane.

