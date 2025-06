Enav identificato guasto al radar di Capodichino | non quantificabili tempi ritorno alla normalità

Enav ha segnalato un guasto al radar di Capodichino, che ha temporaneamente ridotto i voli in arrivo. La sicurezza resta prioritaria, e le operazioni sono state adattate per garantire standard elevati. La situazione, ancora in fase di gestione, richiede pazienza e collaborazione da parte di tutti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e indicazioni operative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Enav informa che, " presso l'aeroporto di Napoli Capodichino, a seguito di un malfunzionamento meccanico al sistema radar deputato alla sorveglianza dell'area di avvicinamento dello scalo, è stato temporaneamente ridotto il numero dei voli in arrivo". La decisione, adottata in via precauzionale, "si è resa necessaria al fine di garantire i consueti e rigorosi standard di sicurezza operativa, da sempre principio cardine dei servizi del gruppo Enav". I tecnici " sono immediatamente intervenuti identificando la causa del guasto. Le attività di ripristino sono in corso ma al momento non è possibile fornire una stima precisa dei tempi necessari per il completo ritorno alla normalità ".

