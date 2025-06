Empoli82enne morta e il marito è grave

Una tragedia sconvolge Empoli: un’anziana donna di 82 anni è stata trovata morta nella sua casa, mentre il marito versa in gravi condizioni dopo aver tentato il tragico gesto. Un familiare, preoccupato per il silenzio della coppia, ha allertato le autorità, scoprendo un dramma che solleva molte domande. La comunità si interroga su cosa possa aver scatenato questa terribile sequenza di eventi, e si attende con ansia l’autopsia per fare luce sulla tragica vicenda.

14.30 Una donna di 82 anni è stata trovata morta, e il marito in gravi condizioni, nella casa della coppia a Empoli. Un familiare che non riusciva a contattarli ha dato l'allarme. Gli agenti di Polizia intervenuti nell'abitazione hanno trovato la donna già morta e il marito ferito, ma ancora vivo. Avrebbe strangolato la moglie per poi tentare il suicidio. E' in gravi condizioni, in ospedale. Disposta l'autopsia sul corpo della donna. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

