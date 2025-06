empoli uccide la moglie malata poi tenta di togliersi la vita

Una tragedia sconvolgente scuote Empoli, dove Mauro Caparrini, 84 anni, ha tolto tragicamente la vita alla moglie Piera Ulivelli, 83, e poi ha tentato di farla finita. Un gesto estremo nato forse dalla disperazione e dal dolore, avvolto nel silenzio di un'abitazione. Un dramma che ci ricorda quanto fragile possa essere l'equilibrio emotivo e quanto sia fondamentale intervenire prima che sia troppo tardi.

Mauro Caparrini, 84 anni, ha soffocato la moglie Piera Ulivelli nel soggiorno della loro abitazione. Una tragedia consumata nel silenzio di un appartamento. Un gesto estremo, forse nato dalla disperazione. È morto così Piera Ulivelli, 83 anni, uccisa dal marito Mauro Caparrini, 84, nella loro casa di viale Buozzi, a Empoli. Un sacchetto per porre fine alla sofferenza. Il dramma si è consumato tra la notte di domenica 8 giugno e la prima mattina di lunedì 9 giugno in un'abitazione in viale Buozzi. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato la moglie con un sacchetto, probabilmente per porre fine a una lunga sofferenza.