Empoli uccide la moglie e tenta il suicidio

Una tragedia sconvolge Empoli: un anziano di 83 anni ha ucciso la moglie di 82 e, nel tentativo di porre fine alla propria vita, si è tolto la vita. Un dramma familiare che immerge la comunità nel dolore e nell’incredulità, lasciando sospese domande senza risposta. La scena, tragica e inquietante, ci ricorda quanto siano fragili i rapporti umani e l’importanza di interventi tempestivi per prevenire simili tragedie.

(Adnkronos) – Un uomo ha ucciso la moglie e ha poi tentato di togliersi la vita. E' accaduto a Empoli nella mattinata di oggi, in un’abitazione di via Buozzi. Una donna di 82 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria casa. Accanto a lei, il marito, 83 anni, che è stato soccorso in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Empoli, uccide la moglie e tenta il suicidio

In questa notizia si parla di: Empoli Moglie Uccide Tenta

Empoli: uccide la moglie 83enne e poi tenta il suicidio - Una tragedia scuote Empoli: un uomo di 84 anni avrebbe ucciso la moglie di 83 prima di tentare il suicidio.

Empoli, uccide la moglie e tenta il suicidio - La donna di 82 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria casa. Leggi su adnkronos.com

Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita, tragedia familiare a Empoli - Empoli, 9 giugno 2025 – Tragedia a Empoli, dove una donna di 83 anni è morta per mano del marito 84enne, probabilmente strangolata. Leggi su msn.com

Strangola la moglie e tenta il suicidio: lei trovata morta in casa, il marito non è in pericolo di vita - Omicidio con tentato suicidio di una coppia di anziani a Empoli: la tragedia familiare si è consumata nella mattinata di lunedì 9 giugno in un’abitazione di via Buozzi. Leggi su msn.com