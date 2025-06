Empoli | uccide la moglie 83enne e poi tenta il suicidio

Una tragedia scuote Empoli: un uomo di 84 anni avrebbe ucciso la moglie di 83 prima di tentare il suicidio. La polizia è intervenuta questa mattina, 9 giugno 2025, per chiarire i dettagli di un episodio drammatico che ha sconvolto la comunità . Un caso che solleva molte domande sulla violenza familiare e la salute mentale degli anziani, lasciando tutti con il fiato sospeso.

La polizia è intervenuta stamattina, 9 giugno 2025, a Empoli dove una donna di 83 anni sarebbe stata uccisa del marito, un uomo di 84 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Empoli: uccide la moglie 83enne e poi tenta il suicidio

In questa notizia si parla di: Empoli Uccide Moglie 83enne

Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita, tragedia familiare a Empoli - Una tragedia sconvolge Empoli: un uomo di 84 anni ha ucciso la moglie 83enne e ha tentato il suicidio, lasciando la comunità sotto shock.

Empoli, uccide la moglie e tenta il suicidio - E' successo stamani a Empoli in provincia di Firenze, in un'abitazione di via Buozzi. Leggi su rainews.it

Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita, tragedia familiare a Empoli - La terribile scena è stata scoperta questa mattina da un familiare, che ha subito dato l’allarme: sul posto sono arrivati il 118 e la polizia, con tanto di reparto scientifico per i rilievi. Leggi su msn.com

Anziano uccide la moglie con un colpo di pistola alla testa. Poi chiama i soccorsi - Tragedia nel quartiere San Pio di Lecce: Luigi Quarta, 81 anni, ha sparato alla coniuge 83enne, Amalia. Leggi su informazione.it