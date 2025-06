Emotività e sentimentalismo | le armi per snaturare i popoli

In un’epoca in cui le emozioni vengono spesso manipolate come armi di distruzione, il sentimentalismo si erge a principale strumento di denigrazione e smarrimento delle identità nazionali. Ma perché proprio questa leva emotiva? Per rispondere, bisogna analizzare come, attraverso la storia, si siano minate le fondamenta di civiltà e culture, come nel caso del trattamento riservato al Giappone, alla Germania e all’intera Europa. Scopriamo come queste strategie abbiano plasmato il nostro presente.

Roma, 9 giu – Il sentimentalismo è oggi una delle armi principali impiegate dai nemici dell'Europa per minarne le fondamenta. Ma perché proprio il sentimentalismo? Per comprenderlo, è necessario riflettere su come si possa distruggere una civiltà partendo dall'esperienza storica: il trattamento riservato dal sistema di Jalta al Giappone e alla Germania – e, per estensione, all'intera Europa – è un esempio paradigmatico. Il ricatto del cattivo sentimentalismo. L'essenza profonda di una civiltà non può essere cancellata del tutto, ma può essere sovvertita nei suoi tratti fondamentali, così da renderla disfunzionale.

