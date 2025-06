Emergenza smartphone | 100mila giovani a rischio dipendenza | Non uscivo di casa per colpa del cellulare spaccavo i mobili quando me lo toglievano

L'emergenza smartphone coinvolge ormai 100mila giovani italiani, tra comportamenti estremi e dipendenza. Alcuni non uscivano di casa, altri reagivano con rabbia o ansia quando il cellulare veniva tolto. Questa crisi silenziosa richiede attenzione immediata, poiché il benessere dei giovani è in gioco. È fondamentale comprendere le cause e trovare soluzioni concrete per proteggere le future generazioni.

"Spaccavo i mobili" quando tentavano di sottrargli il cellulare. "Sudavo e mi veniva mal di testa" se la batteria si scaricava. "Dormivo con il telefono sotto il cuscino" e mi svegliavo ad ogni notifica, anche fantasma". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Spaccavo Cellulare Mobili Emergenza