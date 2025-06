Emergenza incendi interventi dei vigili del fuoco ad Adrano e Zafferana | impiegati i canadair

L'emergenza incendi scuote il cuore del Catanese: Adrano e Zafferana sono state teatro di vasti roghi che hanno richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco e l'uso dei Canadair. Le fiamme, inarrestabili da terra, hanno messo a dura prova le forze di soccorso, ma grazie alla tempestività delle operazioni si sono appena conclusi due importanti interventi. La lotta contro questi incendi continua, evidenziando la fragilità del nostro territorio e l'importanza di una pronta risposta.

