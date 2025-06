Emergenza caldo Fillea Cgil chiede misure urgenti per i lavoratori

manifestato, ma vogliamo intervenire tempestivamente per garantire sicurezza e benessere. È fondamentale adottare misure preventive per proteggere chi lavora sotto il sole, evitando conseguenze gravi sulla salute. La tutela dei lavoratori durante l’estate deve essere una priorità, perché nessuno dovrebbe rischiare la propria vita o salute solo per rispettare le scadenze o le produzioni.

"Con l'arrivo dell'estate e il relativo aumento delle temperature diventa di fondamentale importanza tutelare quei lavoratori che per le mansioni che svolgono sono più esposti al rischio termico. Come Fillea Cgil non vogliamo che si affronti il "rischio stress termico" solo dopo che si sia

