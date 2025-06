Emergenza Bagnatica dopo l’esplosione il Comune cerca sistemazioni a lungo termine per gli sfollati

Dopo l’esplosione che ha sconvolto Bagnatica, la comunità si unisce con cuore e coraggio per affrontare una sfida cruciale: garantire un futuro stabile alle famiglie sfollate. La raccolta fondi di oltre 40mila euro e la cena di solidarietà sono solo l’inizio di un percorso di rinascita. Ora, il Comune si impegna a trovare soluzioni a lungo termine, perché nessuno venga lasciato indietro in questa battaglia per il ritorno alla normalità.

Bagnatica. La raccolta fondi che ha portato ad assommare oltre 40mila euro per i beni di prima necessità, la cena di solidarietà alla cascina Fuì. E ora il prossimo passo: trovare sistemazioni a lungo termine ai nuclei familiari in difficoltà. Proseguono le iniziative di solidarietà da parte della comunità di Bagnatica nei confronti delle famiglie residenti nella palazzina di via Isolabella nella quale, nella mattina di lunedì 27 maggio, si è verificata una potente esplosione. L’amministrazione si è immediatamente adoperata per trovare nuove case provvisorie per gli sfollati. La maggior parte di loro ha trovato sistemazioni temporanee da amici o parenti, oppure in case private donate da enti del territorio (due famiglie sono ospiti delle suore a Comonte). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Emergenza Bagnatica, dopo l’esplosione il Comune cerca sistemazioni a lungo termine per gli sfollati

In questa notizia si parla di: Bagnatica Sistemazioni Lungo Termine

Bagnatica, il giorno dopo l'esplosione ancora famiglie senza casa: ricerca degli alloggi per gli sfollati e raccolta fondi anche a messa - Una fettuccia e un cartello bloccano il passaggio verso le case sequestrate, e per il resto vigila la Protezione civile. Leggi su bergamo.corriere.it

Bagnatica, il rilancio della Novem E scattano nuove assunzioni - lungo termine («il peggio è passato, ma le criticità non sono superate del tutto») resta la soddisfazione per un sindacato che ... Leggi su ecodibergamo.it