Elodie sul palco a San Siro con la bandiera della Palestina

poco prima di lasciare il palco, Elodie ha sorpreso tutti sfilando con la bandiera della Palestina, un gesto forte che ha amplificato il messaggio di solidarietà e protesta. Una serata indimenticabile, dove musica, passione e impegno si sono fusi in un atto di coraggio e denuncia, dimostrando come l’arte possa essere uno strumento potente per sensibilizzare e muovere le coscienze.

Uno spettacolo in quattro atti carico di sensualità e provocazione, ma intriso anche e soprattutto di importanti messaggi sociali. Nella serata di domenica 8 giugno, a San Siro Elodie ha messo in scena un concerto-evento con tutti i suoi più grandi successi fino alle hit del nuovo album. Dai diritti Lgbt alla femminilità, passando per l’emancipazione, la cantante romana ha messo in risalto tutto il suo impegno sociale. Proprio nel finale, poco prima di abbandonare il palco del Meazza, ha sventolato una bandiera palestinese, chiedendo così lo stop al massacro dei civili innocenti a Gaza e il cessate il fuoco nella Striscia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Elodie sul palco a San Siro con la bandiera della Palestina

