Elodie il concerto di San Siro diventerà un docu-film in onda su Canale 5

Alcune indiscrezioni rivelano che il concerto di Elodie di San Siro - che si è svolto a Milano l'8 giugno - potrebbe arrivare in tv e su Canale 5 come un di docu-film. Un cambio di look che celebra la sua femminilità che lotta contro il patriarcato, una carriera musicale in ascesa e riconoscimenti anche dal mondo del cinema: Elodie è diventata una vera e propria star. Uno status concretizzato da un tour da (quasi) tutto esaurito negli stadi. E, come riportano alcune voci di corridoio, pare che dalla tappa milanese, a San Siro, possa nascere un *docu-film per Canale 5. Elodie e l'ipotesi di uno speciale per Mediaset L'8 giugno è una data storica per Elodie dato che, sotto una platea di fan urlanti e adoranti, la cantante si è esibita per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it