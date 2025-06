Elodie che show a San Siro! Presto anche su Canale 5

Dopo il concerto evento a Milano, la cantante romana sarà a Napoli: appuntamento il 12 giugno allo Stadio Maradona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elodie, che show a San Siro! Presto anche su Canale 5

In questa notizia si parla di: Elodie Show Siro Presto

Elodie: primo show negli stadi, tra performance uniche e messaggi pro Palestina | VIDEO - Elodie conquista San Siro con il suo primo show negli stadi, un evento memorabile tra performance mozzafiato e messaggi di solidarietà per la Palestina.

Ci vediamo a San Siro #elodie #elodiethestadiumshow Partecipa alla discussione

Il concerto-evento di Elodie a San Siro diventerà presto un docu-film in prima serata su Canale 5 - film in onda prossimamente su Canale 5, anche se la data non è ancora nota. Leggi su novella2000.it

Elodie regina di San Siro per una sera: tutti i look sul palco per il grandioso show - Dal look total denim a quello di pelle, poi la tutina animalier e l'abito tempestato di cristalli: Elodie ha sfoggiato diversi look per il concerto a San ... Leggi su fanpage.it

Elodie espugna San Siro con uno spettacolo da manuale. Festa con ospiti: da Gaia a Lauro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elodie espugna San Siro con uno spettacolo da manuale. Leggi su tg24.sky.it