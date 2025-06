Elodie a San Siro è stata audace galattica magnetica erotica ma soprattutto intensamente politica

Viene da pensare che Elodie non sia solo una voce potente e una presenza scenica magnetica, ma anche un’icona che usa la musica come piattaforma per esprimere messaggi profondi e concreti. La sua capacità di fondere stile, sensualità e impegno sociale rende ogni suo gesto un atto di autenticità. Con questa forza, Elodie si conferma un’artista che, più che mai, sa trasformare l’intrattenimento in un vero e proprio atto di ribellione.

La cosa è tanto semplice quanto insolita, e per questo dannatamente potente: quello di Elodie è un mondo in cui ritornelli pop, coreografie sensuali, abiti firmati e messaggi sociali gridati senza alcun timore di circostanza coesistono in perfetta armonia. Anzi, si amplificano tra loro, restituendoci l'immagine di un'artista che sì, come lei stessa canta, è audace, galattica, magnetica ed erotica. Ma anche sorprendentemente politica, viene da aggiungere. L'evoluzione di Elodie è andata in scena nella prima delle due tappe del suo The Stadium Show, a Milano, in quel di San Siro: uno spettacolo sontuoso, iniziato bene e finito meglio, con cui la cantante è riuscita a ribadire di essere a) in completa sintonia con il suo pubblico, del quale condivide al cento per cento la visione del mondo, e b) molto libera, e per questo ancora più interessante.