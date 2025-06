Elly Schlein sul Referendum | Hanno votato più elettori di quelli che hanno votato la destra mandandola al governo nel 2022

Elly Schlein, leader del PD, esprime gratitudine per i 14 milioni di cittadini che hanno partecipato alle urne nel referendum, segnando un gesto di forte democrazia anche senza il raggiungimento del quorum. Un ringraziamento che rivela l’impegno e la passione degli italiani, ma anche una critica indiretta al Governo, sottolineando l’importanza della partecipazione popolare come motore di cambiamento. Schlein conclude: “Grazie alle oltre 14 milioni di persone che...”

La leader del PD Elly Schlein parla del Referendum, ringraziando i cittadini che sono andati a votare nonostante il mancato raggiungimento del Quorum. Referendum, Schlein: ”Grazie alle 14 milioni di persone che hanno votato”. Elly Schlein, nonostante il mancato raggiungimento del Quorum al Referendum dell’8 e del 9 giugno ringrazia i cittadini che sono andati a votare. Poi, la frecciatina al Governo: ”Grazie alle oltre 14 milioni di persone che hanno deciso di votare e tutti coloro che si sono mobilitati per far contare il voto dei cittadini. Per noi il vostro voto conta. Per questi referendum hanno votato più elettori di quelli che hanno votato la destra mandando Meloni al governo nel 2022”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it