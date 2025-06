Elezioni Comunali Volla 2025 | risultati e aggiornamenti ballottaggio

Le elezioni comunali di Volla per il 2025 sono alle battute finali con il ballottaggio decisivo tra Giuliano Di Costanzo e Pasquale Donato. La città attende con trepidazione i risultati ufficiali, che verranno annunciati immediatamente dopo la chiusura dei seggi alle ore 15.00 e lo spoglio. Chi sarà il nuovo sindaco di Volla? Rimanete aggiornati per scoprire l’esito di questa sfida cruciale per il futuro della comunità.

Volla sceglie il suo nuovo sindaco attraverso il ballottaggio che vede in corsa per la carica di primo cittadino Giuliano Di Costanzo, candidato dell'area di centrosinistra, e Pasquale Donato, candidato dell'area di centrodestra. I seggi chiudono alle ore 15.00. Subito dopo il via lo spoglio.

