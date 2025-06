Elezioni Comunali i risultati | a Taranto vince la sinistra il centrodestra si impone a Matera

Il panorama politico italiano si tinge di nuovi colori con i risultati delle recenti elezioni comunali e referendarie. Mentre il centrodestra festeggia a Matera, conquistando un importante risultato, la sinistra trionfa a Taranto, rafforzando la propria presenza. La vittoria in queste cittĂ riflette le dinamiche in atto nel paese e apre nuovi scenari per il futuro politico nazionale. Si tratta di un momento decisivo che potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase politica.

Nel giorno del referendum che ha fatto esultare il centrodestra, visto il mancato raggiungimento del quorum (la percentuale dei votanti si è fermata al 30%, ben lontana dall’obbiettivo), occhi puntati anche sulle elezioni comunali. Si è votato in 7 Comuni della Sardegna (Nuoro, Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni, Luras e Soleminis) e in 13 cittĂ (tra cui Matera e Taranto) per il ballottaggio. 19.50 Matera, centrodestra vicino al successo. Si consolida il risultato del candidato del centrodestra a Matera, Antonio Nicoletti: con 41 sezioni scrutinate su 62 il candidato del centrodestra è in vantaggio con il 51,97% dei voti, mentre Roberto Cifarelli si ferma al 48,03%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elezioni Comunali, i risultati: a Taranto vince la sinistra, il centrodestra si impone a Matera

In questa notizia si parla di: Elezioni Comunali Centrodestra Risultati

Elezioni comunali, i candidati di Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi - Alle prossime elezioni comunali, il centrodestra si presenta con una solida lista di quaranta candidati del Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi.

Domenica e lunedì ci sono state le elezioni comunali in oltre 120 comuni italiani, dove vivono circa 2 milioni di elettori. Chi ha vinto tra il centrosinistra e il centrodestra? Quali sono i risultati nelle città più grandi? Tutti i numeri: Partecipa alla discussione

Elezioni Comunali - risultati finali /1 Silvia Salis vince a Genova, come previsto dai sondaggi, con il 51,5%, distanziando l'avversario di centrodestra di 7,3 punti. Un risultato molto simile a quello ottenuto alle scorse regionali liguri tra Orlando e Boccia. A Raven Partecipa alla discussione

I risultati delle elezioni comunali: occhi puntati su Matera e Taranto - Lunedì 9 giugno i cittadini sono stati chiamati alle urne non solo per i referendum, ma anche per i ballottaggi delle elezioni comunali in 13 Comuni italiani. Leggi su msn.com

Elezioni a Matera 2025, i risultati dei ballottaggi: Nicoletti è il nuovo sindaco con il 52% - Si è concluso il ballottaggio delle elezioni comunali nel capoluogo lucano, e Nicoletti, candidato del ... Leggi su fanpage.it

Elezioni comunali, i risultati in diretta: a Taranto avanti il centrodestra, a Matera il centrodestra - I risultati in diretta dei ballottaggi: a Matera avanti Nicoletti (centrodestra), a Taranto Bitetti (centrosinistra). Leggi su lanotiziagiornale.it