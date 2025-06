Elezioni comunali ecco i primi dati | chi si prepara a festeggiare

Mentre il nostro Paese si confronta con un referendum cruciale, le elezioni comunali svelano i primi risultati che già infiammano il panorama politico locale e nazionale. Sette comuni in Sardegna, tra cui Nuoro e Soleminis, hanno aperto le urne, mentre tredici città italiane tra cui Matera e Taranto sono nel vivo dei ballottaggi. A Taranto, l’atmosfera è palpabile: il candidato...

In una giornata dove i riflettori erano puntati sul referendum, che ha visto il centrodestra esultare per il mancato raggiungimento del quorum, l’attenzione si sposta ora sulle elezioni comunali. Sono sette i comuni sardi che hanno votato, tra cui Nuoro e Soleminis, mentre tredici città italiane, come Matera e Taranto, si trovano nel pieno dei ballottaggi. A Taranto, l’atmosfera è carica di tensione mentre lo scrutinio è in corso. Il candidato del centrosinistra, Piero Bitetti, sta mantenendo un lieve vantaggio sul rivale di centrodestra, Francesco Tacente. Con solo quattro sezioni scrutinate su 191, il risultato è ancora incerto: Bitetti è al 54,51%, mentre Tacente segue al 45,49%. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

