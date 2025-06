Elezioni a Fiano Romano 2025 i risultati dei ballottaggi | Davide Santonastaso è il nuovo sindaco

Le elezioni a Fiano Romano nel 2025 hanno visto un risultato sorprendente: Davide Santonastaso, con 232 voti, si è aggiudicato la carica di sindaco, riconquistando il municipio dopo il suo primo mandato fino al 2021. Con una vittoria schiacciante al ballottaggio contro il candidato del PD, Ottorino Ferilli, ex sindaco per dieci anni, il nuovo leader locale si prepara a guidare il comune verso nuove sfide e opportunità, segnando una svolta significativa nella politica cittadina.

Davide Santonastaso è il nuovo sindaco di Fiano Romano. Primo cittadino fino al 2021, ha battuto al ballottaggio il candidato del Pd, Ottorino Ferilli, già sindaco per dieci anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

