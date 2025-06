Elettricista muore colpito da un malore

Tragedia alle Grazie di Porto Venere: un elettricista di circa 60 anni perde la vita improvvisamente a causa di un malore mentre lavorava. Trovato senza vita nell’androne delle scale, il suo intervento non è riuscito a salvarlo. Una notizia che scuote la comunità , lasciando dietro di sé domande e dolore. È importante ricordare che anche i lavori più quotidiani possono riservare insidie imprevedibili.

Le Grazie (Porto Venere), 9 giugno 2025 - Lo ha trovato un residente del posto, nell'androne delle scale, ma nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi non c'è stato nulla da fare. Un uomo di circa 60 anni, residente nello Spezzino, è morto dopo essere stato colpito da un malore. L'episodio oggi pomeriggio attorno alle 17 alle Grazie in una palazzina di via Roma, dove l'uomo, di professione elettricista, stava operando da qualche tempo nell'ambito dei lavori di ristrutturazione di un'abitazione situata all'ultimo piano. L'uomo è stato trovato nell'androne situato tra il primo e il secondo piano del fabbricato da un residente, che si è immediatamente prodigato per allertare i soccorsi e per prestare prima assistenza.

