Elena Beccalli alla guida della Federazione Europea delle Università Cattoliche

Elena Beccalli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha ottenuto un riconoscimento di grande rilievo: è stata eletta venerdì 6 giugno a Lovanio come presidente della Federazione Europea delle Università Cattoliche (FUCE). Questa nomina rappresenta un passo importante per il futuro dell’istruzione cattolica in Europa, aprendo nuove opportunità di collaborazione e innovazione. La professoressa Beccalli si prepara ora a guidare con determinazione questa prestigiosa organizzazione, promuovendo i valori e l’eccellenza accademica.

Elena Beccalli, rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, è stata eletta venerdì 6 giugno a Lovanio, presidente della Federazione Europea delle Università Cattoliche Europee (Fuce), la sezione europea della "International Federation of Catholic Universities" (Ifcu).

