Efficienza energetica e rinnovabili apre lo sportello Feeri | ecco come presentare la domande

Oggi apre lo sportello Feeri, un’opportunità imperdibile per le imprese di ogni dimensione che vogliono innovare e migliorare la loro efficienza energetica. Con questo strumento, si potrà accedere a finanziamenti dedicati alla promozione di energie rinnovabili e sostenibilità ambientale. Ecco come presentare correttamente la domanda e sfruttare al massimo questa occasione per rafforzare la competitività del sistema produttivo calabrese e contribuire a un futuro più verde e sostenibile.

"Oggi apre lo sportello Feeri, una misura importante rivolta alle imprese di tutte le dimensioni, che potranno così produrre in maniera più sostenibile, rispettare l’ambiente e ridurre i costi dell’energia. Un intervento concreto per rafforzare la competitività del sistema produttivo calabrese e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Efficienza energetica e rinnovabili, apre lo sportello Feeri: ecco come presentare la domande

