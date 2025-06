Edoardo Agnini ed Elena Geppi trionfano nei titoli toscani 2025 di cronometro in montagna

Edoardo Agnini ed Elena Geppi dominano i titoli toscani 2025 di cronometro in montagna, confermando il talento delle giovani promesse del ciclismo regionale. Le loro vittorie, rispettivamente con la Iperfinish e il Team Vangi Ladies Cycling Team, sono un segnale forte di una nuova generazione pronta a conquistare grandi traguardi. Un evento ricco di emozioni, arricchito dalla presenza di juniores di valore come Mattia Gagliardoni Proietti, che promettono un futuro brillante.

I due titoli toscani 2025 della cronometro in montagna per la categoria allievi sono stati conquistati da Edoardo Agnini ed Elena Geppi, che appartengono alle societ√† fiorentine della Iperfinish (undicesima vittoria) e del Team Vangi Ladies Cycling Team di Calenzano. La manifestazione arricchita dalla presenza (ma senza titolo in palio) di una ventina di juniores con lo splendido successo del brillante umbro Mattia Gagliardoni Proietti del Team Franco Ballerini Lucchini Energy, si √® svolta con partenza da piazza del Popolo nel centro di Monsummano Terme ed arrivo in piazza Bargellini nella localit√† medievale di Montevettolini dopo 5 km e 650 metri con alcuni tornanti impegnativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Edoardo Agnini ed Elena Geppi trionfano nei titoli toscani 2025 di cronometro in montagna

In questa notizia si parla di: Edoardo Agnini Elena Geppi

