Edith Gabrielli chi è la direttrice del Museo Nazionale Romano

Edith Gabrielli, figura di spicco nel mondo dell’arte e cultura italiana, è la direttrice del Museo Nazionale Romano e dirigente generale del MIC. Recentemente, il Ministero della Cultura ha avviato un concorso pubblico per la nomina dei nuovi direttori di cinque prestigiosi musei italiani, tra cui proprio il Museo Nazionale Romano, da lei ora guidato. Scopriamo insieme di più su questa professionista appassionata e determinata a valorizzare il patrimonio culturale italiano.

Il ministero della Cultura ha indetto un concorso pubblico ( colloqui dal 7 all’11 luglio ) per la nomina dei direttori di cinque importanti musei italiani. Tra essi figura anche il Museo Nazionale Romano guidato dalla storica dell’arte e dirigente generale del Mic Edith Gabrielli, subentrata il 4 novembre 2024 a Stéphane Verger, giunto al termine del suo mandato. Le cose da sapere su Gabrielli, che è anche direttrice dell’Istituto ViVe – Vittoriano e Palazzo Venezia. Chi è Edith Gabrielli, direttrice del Museo Nazionale Romano. Edith Gabrielli (Imagoeconomica). Nata a Roma il 27 febbraio 1970, Gabrielli si è formata all’Università La Sapienza e alla London School of Economics and Political Science, laureandosi in Lettere con indirizzo Storia dell’Arte, per poi specializzarsi in Arte medievale e moderna. 🔗 Leggi su Lettera43.it